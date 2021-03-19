نشرة كورونا.. 444 إصابة جديدة و7 حالات وفاة و507 حالة شفاء خلال 24 ساعة

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و507 حالة شفاء، و7 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 491019 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس العام الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي 1350,5 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 1.2 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 478386 حالة، بمعدل تعاف يناهز 97.4 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8755 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1.8 في المائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.