تعادل إيجابي للكوكب وتواركة وجمعية سلا يفك شراكته مع رجاء بني ملال

جدة - عبدالحي حسين - استأنفت، اليوم الجمعة، مباريات القسم الوطني الثاني بإجراء مبارتين برسم الجولة 14، إذ استقبل الكوكب المراكشي نظيره الاتحاد الرياضي التوركي، فيما حل فريق الجمعية السلاوية ضيفا على رجاء بني ملال.

وانتهت مباراة الكوكب وتواركة، التي جرت أطوارها في الملعب الكبير في مراكش، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وكان الكوكب سباق إلى التهديف عن طريق اللاعب بلعيدي في الدقيقة 14، إذ تمكن بعدها زحزوح من تعديل النتيجة للفريق الضيف عند الدقيقة 34، فيما سجل شملال الهدف الثاني لتواركة في حدود الدقيقة 77، دقيقتين بعد ذلك عدل فارس النخيل النتيجة عن طريق اللاعب أيت الدرهم.

ورفع الكوكب رصيده إلى 13 نقطة في الرتبة 14، فيما رفع الاتحاد الرياضي التوركي رصيده الـ20 نقطة في الرتبة الثامنة.

وفي مباراة ثانية، تمكن جمعية سلا من الفوز على رجاء بني ملال بهدفين لهدف، في المباراة، التي جمعتهما بالملعب الشرفي ببني ملال، حيث كان الملاليون السباقين إلى التهديف، إلا أن الجمعية السلاوية تمكن من تعديل النتيجة، وتحقيق الفوز، وفك الشراكة مع خصمه في اللقاء، ليصبح متقدما عليه بثلاث نقاط.

ورفع الجمعية السلاوية رصيده لـ20 نقطة في الرتبة التاسعة، فيما تجمد رصيد رجاء بني ملال عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.