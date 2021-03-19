تحكيم مغربي لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر

جدة - عبدالحي حسين - استقر اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الحكم المغربي نور الدين الجعفري، لقيادة مباراة الزمالك المصري، ومولودية الجزائر، برسم الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وسيساعد الجعفري في المباراة المذكرة كل من يحيى التوالي، وحمزة النصيري، فيما أنيطت مهمة الحكم الرابع لعادل زوراق، بينما سيكون الإيفواري، ريني ولياميز، مراقبا للمباراة.

وحدد الكاف، يوم 3 أبريل المقبل، موعدا لمباراة الزمالك، ومولودية الجزائر على ملعب 5 يوليوز في الجزائر.

جدير بالذكر أن مولودية الجزائر يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، فيما يوجد الزمالك في المركز الثالث برصيد نقطتين.