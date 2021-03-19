غضب ببني ملال… مجهولون يقتلعون عددا من الأشجار بالمدار السياحي عين أسردون- صور

جدة - عبدالحي حسين - أقدم مجهولون اليوم الجمعة، على تدمير عدد من الأشجار بالمدار السياحي لعين أسردون، لأسباب لا تزال غير معروفة لحد الساعة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فقد استفاق عدد من المواطنين على وقع قطع الأشجار، على طول طريق المزار السياحي عين أسردون، ما أثار استنكار عدد من الزوار بالمنطقة.

وأدان محمد فرتاحي ناشط في مجال البيئة، هذه السلوكات المخربة للبيئة التي تنم عن عقلية متخلفة، تدمر جمال المدينة والمجهودات المبذولة من أجل تزيين المناطق الخضراء ببني ملال.

وأضاف المتحدث أنه يجب معاقبة كل المتورطين في هذا العمل الإجرامي، وفتح تحقيق بشكل عاجل في هذه الجريمة البيئية.