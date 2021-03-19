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صحة الكرخ تعلن الوزيع الجغرافي لنحو 1000 إصابة بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم،كان كالأتي:
عدد الاصابات 942 موزعة كالآتي :

أبو دشير ----------------27

أبو غريب ----------------42

الإسكان -----------------10

الاعلام------------------23

البياع-------------------34

التاجي------------------55

التراث-------------------6

الحرية------------------81

الخطيب -----------------6

الدورة------------------51

الرحمانية----------------- 2

السيدية-----------------31

الشالجية -----------------8


الشعلة------------------52

الصالحية----------------- 2

الطارمية----------------- 10

الطوبجي ----------------22

العامرية -----------------27

العطيفية---------------- 10

الغزالية----------------- 42

القادسية ----------------24

الكاظمية---------------61

المحمودية--------------75

المشاهدة---------------9

المعالف----------------5

المكاسب ---------------8

المنصور ---------------32

المواصلات-------------6

الوشاش----------------6

اليرموك ----------------18

جكوك-----------------4

حي الجامعة ------------25

حي الجهاد-------------35

حي الخضراء------------16

حي العامل-------------37

حي العدل --------------9

حي الفرات-------------3

سويب-----------------9

شارع حيفا--------------4

كرادة مريم--------------4

ناحية الرشيد------------6

سكنة جانب الرصافة------4

محافظة بابل-------------1

الشفاء:

730

الوفيات:

3

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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