أردوغان: تصريحات بايدن عن بوتين "غير مقبولة ولا تناسب رئيسا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التي وصفه فيها بأنه قاتل "غير مقبولة" ولا تتناسب مع رئيس الولايات المتحدة.

وكان بايدن قد رد على سؤال طُرح عليه خلال مقابلة مع قناة (إيه.بي.سي) الإخبارية يوم الأربعاء عما إذا كان يعتقد أن الرئيس الروسي قاتل قائلا "أعتقد ذلك" مما دفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى متدن جديد. ورد بوتين فيما بعد بالقول إن المرء لا يرى إلا خصاله.

وقال أردوغان للصحفيين في إسطنبول "تصريحات السيد بايدن عن السيد بوتين لا تناسب رئيسا وأن تصدر تصريحات مثل تلك عن رئيس بشأن رئيس دولة مثل روسيا هو أمر غير مقبول حقا. ليس شيئا يمكن تقبله".

وأضاف "في رأيي.. السيد بوتين فعل ما هو ضروري بإعطاء إجابة راقية وذكية للغاية".

وتوترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن، العضوتين في حلف شمال الأطلسي، بسبب عدد من القضايا في السنوات الماضية من بينها سجل تركيا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات وحصولها على نظام دفاعي روسي والخلافات حول سوريا.

وفرضت الولايات المتحدة العام الماضي عقوبات على تركيا بسبب نظام الدفاع الروسي وهو ما وصفته تركيا بأنه خطأ فادح. واتهمت واشنطن وحلفاء غربيون أنقرة بالجنوح بعيدا عن نهج الحلف.

وأردوغان، الذي كانت تربطه صلات قوية بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لم يتحدث إلى بايدن منذ توليه الرئاسة في يناير كانون الثاني.

وتوطدت العلاقات الاستراتيجية بين تركيا وروسيا في السنوات الماضية على الرغم من أن الدولتين تساندان أطرافا متصارعة في سوريا وليبيا. والتقى أردوغان عدة مرات ببوتين وأجرى معه مكالمات هاتفية وعادة ما يصفه بالصديق.