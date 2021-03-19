شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان: الصين تعزز قدراتها لمهاجمة وحصار الجزيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تايبيه: «رويترز»

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن الصين تعزز قدرتها لمهاجمة وحصار تايوان، وإنها تنشر صواريخ بعيدة المدى لمنع القوات الأجنبية من تقديم المساعدة في حال الحرب، وتشن حرباً نفسية لتقويض الثقة في الجيش.

وفي تقريرها الدفاعي الذي يُنشر مرة كل أربع سنوات، واطلعت عليه «رويترز»، حذرت الوزارة من أن الصين تنشر تكتيكات حربية في «المنطقة الرمادية» لإخضاع الجزيرة التي تطالب الصين بأحقيتها فيها، سعياً منها إلى إنهاك تايوان بالمناورات والأنشطة المتكررة قريباً من مجالها الجوي ومياهها.

وورد في التقرير أن «الصين تواصل تحديث جيشها ورفع قدراته». وتعتبر الصين جزيرة تايوان إقليماً تابعاً لها، وصعدت نشاطها العسكري خلال الأشهر الأخيرة، سعياً منها إلى تأكيد سيادتها عليها والتعبير عن استيائها من الدعم الذي تقدمه لها واشنطن.

وذكر التقرير أنه بمقدور الصين أن تغلق بشكل جزئي موانئ تايوان الرئيسية وممراتها البحرية وتقطع عنها سبل النقل البحري، بينما يهدف نشرها للصواريخ، بعيدة المدى، إلى منع القوات الأجنبية من تقديم الدعم لتايوان.

وكان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، قد قال في وقت سابق هذا الشهر، إن الصين ستردع بقوة، أي انفصالي يدعم استقلال تايوان.