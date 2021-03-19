شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقارين في الإسكندرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يظهر انهيار عقار في أحد مناطق محافظة الإسكندرية، وتسبب في انهيار آخر.

وتلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية إخطارًا بانهيار عقارين قديمين في شارع ابن مطروح بمنطقة كوم الشقافة التابعة لحي غرب الإسكندرية، وتوجه إلى المكان القيادات الأمنية وقيادات الحي وضباط مباحث القسم ورجال الحماية المدنية والمرور، وتم وضع حواجز في المكان، كما توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم وضع حواجز مرورية في محيط العقارين وعمل كردون أمني.

وقالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، لوسائل إعلام مصرية، إنه لم ينجم عن انهيار العقارين في منطقة كوم الشقافة أي إصابات، مشيرة إلى أنه صادر لهما قرار إزالة، وأنه تم إخلاء عقارين آخرين مجاورين، حرصاً على حياة السكان، لحين عرض المبنيين على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرار بشأنهما.

وشهدت منطقة كوم الشقافة انهيارات عقارية عدة خلال الفترة السابقة، وميل عقارين جديدين في المنطقة نفسها، كما انهارت أجزاء من عقار آخر بمنطقة كرموز بشارع راغب التابع لحي غرب محافظة الإسكندرية، ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالإزالة الفورية، بسبب وجود خطورة داهمة على المواطنين والمارة.