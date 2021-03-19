شكرا لقرائتكم خبر عن «برج العرب» في قائمة أجمل 50 مبنى في التاريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّ فندق برج العرب في دبي من بين أجمل 50 مبنى في العالم على مدى التاريخ، وفقاً لتصنيف أجراه موقع «روفينج ميجاستور» البريطاني للتصميم المعماري وتجارة مواد البناء.

واعتمدت الدراسة في تقييم المباني على قاعدة «النسبة الذهبية»، وهي معادلة جبرية قديمة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها مقياس للجمال، لتحليل تصميمات أكثر المنشآت المعمارية شهرة في العالم ومعرفة مدى تحقيقها لهذه النسبة.

ويُعد برج العرب جميرا أحد أشهر المعالم السياحية في دبي. ويتألف هذا الفندق الفاخر بأكمله من الأجنحة، ويضم مجموعة من المطاعم الفاخرة، وتحيط به الشواطئ الرائعة كما يستضيف كبار الشخصيات والمشاهير من جميع أنحاء العالم.

واعتبرت كاتدرائية القديس بولس في إنجلترا والتي أعيد تشييدها في شكلها الحالي في عام 1710 أجمل مبنى في العالم.

وحلّ فندق «مارينا باي ساندز» في سنغافورة في المركز الثاني عالمياً، وجاء «دير وستمنستر» في المركز الثالث، حيث اكتمل بناءه في عام 1745، ويعتبر أحد أبرز المباني الدينية في المملكة المتحدة، وهو المكان التقليدي لتتويج ملوك إنجلترا ودفنهم.

وضمت القائمة أيضاً تاج محل في الهند والخزنة في البتراء وهرم الجيزة ومعبد الأقصر في مصر، وقبة الصخرة في القدس ومبنى الكرملين في روسيا، ومسجد الملك فيصل في باكستان والبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، وغيرها.