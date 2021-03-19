شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب «القيادية» تعزز السيولة الأسبوعية للأسهم إلى 6 مليارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى ارتفاع أسبوعي له منذ 17 يناير الماضي بنسبة 1.75% إلى 5735.69 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق دبي المالي عند أعلى ارتفاع أسبوعي له منذ 28 فبراير الماضي بنسبة 1.18% إلى 2603.91 نقطة وسط سيولة لامست 6 مليارات درهم.

وجاءت ارتفاعات الأسواق وسط أداء إيجابي لأسهم البنوك والعقار والاتصالات في أسبوع، مع توجه مؤسساتي نحو الشراء كمحصلة 5 جلسات تداول، وبصافي استثمار بلغ 192.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 158.64 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و34 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

سجلت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 5.97 مليار درهم، منها 4.87 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.1 مليار درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.5 مليار سهم، توزعت بواقع 822.5 مليون سهم في سوق أبوظبي و682.04 مليون سهم في سوق دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 28.4 ألف صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي على أساس أسبوعي بنسبة 1.18% عند مستوى 2603.91 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والعقارات والنقل والسلع والاتصالات والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 1.4% معززاً بمكاسب «دبي الإسلامي»1.91% و«الإمارات دبي الوطني» 1.29%.

كما ارتفع قطاع العقار 0.3% فقط مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.67% و«إعمار مولز» 1.16% في مقابل نزول «ديار» 3.7% و«إعمار للتطوير» 4.59% و«داماك» 2.65% و«الاتحاد العقارية» 1.13%.

وصعد قطاع الاستثمار 3.02% بعد صعود «دبي للاستثمار» 3.9% و«سوق دبي المالي» 1.9% رغم نزول «شعاع كابيتال» 5.63%.

وزاد قطاع النقل 1% مدفوعاً بارتفاع «أرامكس» 3.2% رغم نزول «العربية للطيران» 1.57% و«الخليج للملاحة» 0.57%.

سوق أبوظبي

سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً أسبوعياً قدره 1.75% إلى مستوى 5735.69 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 2% نتيجة ارتفاع «أبوظبي الأول» 2.51% و«أبوظبي الإسلامي» 3.16% في مقابل نزول «أبوظبي التجاري» 0.16%.

وزاد قطاع العقار 1.34% بعد ارتفاع «الدار» 1.37% و«رأس الخيمة العقارية» 0.7%. كما ارتفع قطاع الاتصالات 1.75% نتيجة ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع الاستثمار 2.26% بفعل مكاسب «العالمية القابضة» 2.14% و«إشراق» 7.58% و«الواحة كابيتال» 1.69%.

وصعد قطاع الطاقة 1.37% بعد صعود «أدنوك للتوزيع» 2.61% مع نزول «دانة غاز» 0.76% واستقرار «طاقة» من دون تغيير.

توجه السيولة

وتزعم «أبوظبي الأول» سيولة سوق العاصمة خلال أسبوع بقيمة 1.36 مليار درهم مغلقاً عند 14.7 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بتداولات بقيمة 947.4 مليون درهم ليغلق عند 50.05 درهم، ثم «الدار العقارية» باستقطابه 730 مليون درهم ليغلق عند 3.7 درهم.

وفي سوق دبي، ظلت زعامة التداولات لصالح «إعمار العقارية» بقيمة 201.076 مليون درهم مغلقاً عند 3.65 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 153.36 مليون درهم مغلقاً عند 4.8 درهم، ثم «غلفا للاستثمار» بقيمة 114.7 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» ب111 مليون درهم ليغلق عند 11.8 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل «بلدكو» الارتفاع الأسبوعي الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 25.27% مغلقاً عند 0.228 درهم، تلاه «أبوظبي الوطنية للتكافل» بصعوده 9.09% إلى مستوى 6 دراهم، ثم «إشراق» الذي ارتفع 7.58% ليغلق عند 0.355 درهم.

وفي المقابل، جاء في مقدمة المتراجعين «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» بنسبة 10% مغلقاً عند 0.72 درهم، تلاه «الإمارات للتأمين» بهبوطه 9.89% إلى مستوى 7.56 درهم، ثم «الشارقة للأسمنت» وانخفض 8.77% ليغلق عند 0.66 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق دبي «الإمارات للمرطبات» بنسبة 20.6% مغلقاً عند 17.25 درهم، تلاه «السلام السودان» بارتفاعه 9.09% إلى 1.56 درهم، ثم «الإثمار» بارتفاع 8.15% وإغلاق عند 0.252 درهم.

وفي المقابل، جاء في مقدمة الأسهم المتراجعة «الصناعات الوطنية» بنسبة 18.8% إلى مستوى 2.2 درهم، تلاه «آن ديجيال سيرفسس» بانخفاضه 11.487% ليغلق عند 0.131 درهم، ثم «بي إتش مباشر» بهبوطه 9.9% وإغلاقه عند 0.327 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 23.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.8 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و20.96 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 23.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 3.4 مليون درهم محصلة بيع العرب و20.34 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 126.8 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 126.8 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 4.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و11.23 مليون درهم محصلة بيع الأجانب و110.87 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

وعلى صعيد المحافظ الاستثمارية، فقد اتجهت نحو الشراء في أسبوع، بصافي استثمار بلغ 192.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 158.64 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي، و34 مليون درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 192.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 158.6 مليون درهم محصلة بيع في سوق دبي، و34 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.