بين العزلة وانحسار دورها في ليبيا.. تقارب تركيا مع مصر.. لماذا الآن؟

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت الأيام القليلة الماضية نشاط تركي غير مسبوق، في سبيل التقارب مع مصر، ورسم خريطة جديدة للعلاقات بين الدولتين بعد التوتر الذي حدث بينهما في الأعوام الماضية.

ويوم الجمعة الماضي، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر عقب صلاة الجمعة، عن العلاقات القوية والجيدة بين تركيا ومصر.

وقال أردوغان: "كما تعلمون هناك علاقات جيدة بيننا وبين مصر وكمجتمعين أيضا، ونحن نعتبر أن الصداقة والعلاقات الموجودة بين الشعب المصري والشعب التركي لن تكون موجودة بين الشعب المصري والشعب اليوناني أبدا."

وقبل أيام، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هناك "اتصالات الدبلوماسية بين مصر وتركيا دون أي شروط مسبقة".

وقال أوغلو إن "هناك اتصالات مع القاهرة على مستوى وزارة الخارجية والمخابرات، بينما بدأت اتصالاتنا على الصعيد الدبلوماسي."

كما أكد عمر جليك، المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، أنه بدون الشراكة مع مصر لا يمكن كتابة تاريخ المنطقة.

وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن مصر أبدت احتراماً للجرف القاري لبلاده، خلال أنشطة التنقيب شرق البحر الأبيض المتوسط، معتبرا ذلك "تطورا هاما للغاية" في العلاقات بين البلدين.

وأضاف خلوصي: "لدينا قيم تاريخية وثقافية مشتركة مع مصر، وبتفعيل هذه القيم نرى إمكانية حدوث تطورات مختلفة في الأيام المقبلة".

ويحاول المراقبون تفسير تلك التحركات التركية في الوقت الراهن وبعد سنوات من توتر العلاقات مع مصر في أعقاب ثورة الـ 30 من يونيو 2013، والتي أطاحت بنظام جماعة الإخوان الإرهابية.

الطاقة

يقول المفكر والباحث في مجال الإسلام السياسي، الدكتور توفيق حميد، إنه بعد بدايات التصالح القطري مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، أصبح الاعتماد على مشروع نقل الغاز من قطر لتركيا عبر إيران في مهب الريح، وأصبح من الأكثر حكمة لتركيا ألا تضع كل رهاناتها في مجال نقل الطاقة على هذا المشروع العملاق، وأن تبدأ في التفكير في بدائل أخرى.

وأشار حميد، في مقال له بموقع قناة "الحرة" الأمريكية، إلى أنه يأتي في هذا السياق وجود حكومة ليبية "شرعية" جديدة مما قد يضع اتفاقيات تركيا المبرمة مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، ومنها اتفاقات بشأن الغاز والبترول، في خطورة شديدة، حيث أنها تمت مع حكومة لا تمثل كل الشعب الليبي. وبالإضافة إلى ذلك فقد تمت هذه الاتفاقات بعد انتهاء المدة الشرعية لهذه الحكومة الانتقالية، ولذا فهي (أي هذه الاتفاقات بخصوص الطاقة)، هي أيضا في مهب الريح، مما يفسر حتمية اللجوء التركي إلى مصر الآن، على أمل أن تدعمها الأخيرة أمام قبرص واليونان، في مفاوضات غاز البحر المتوسط.

السياحة

يقول حميد إنه بعد أزمة فيروس كورونا وإغلاق العديد من الدول أبوابها، تأثرت السياحة التركية بشكل كبير وبصورة سلبية، شأنها مثل العديد من الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على السياحة.

وأضاف المفكر والباحث أنه في هذه الحالة تحتاج تركيا إلى مصر بدرجة كبيرة حيث أن الإعلام المصري يؤثر بدرجة كبيرة على المنطقة العربية بأسرها.

الاقتصاد

يشير حميد إلى أن الاقتصاد التركي، الذي يعاني في الوقت الحالي خاصة مع أزمة كورونا، يحتاج إلى الأسواق العربية بأسرع وسيلة، وبأقصى قوة ليبيع فيها منتجاته- من أي وقت مضى!

ووسط نزعة البعض في العالم العربي -إن لم يكن الكثيرين- لمقاطعة البضائع التركية فإن الاحتياج لمصر وقوتها الناعمة لتحسين صورة تركيا في المنطقة العربية، يصل إلى ذروته خاصة بعد ترنح الاقتصاد التركي بسبب جائحة كورونا.

الخروج من العزلة

يفسر الكاتب التركي إرغون باباهان التحول التركي المفاجئ تجاه مصر إلى محاولة أنقرة الخروج من عزلتها التي تسببت فيها سياسات الرئيس رجب طيب إردوغان.

ويقول باباهان، في تحليل له بموقع "أحوال تركية"، إن تقليص إردوغان للسياسة الخارجية إلى المستوى العسكري، والسعي إلى نهج قائم على مطالبات القوة والحقوق بدلًا من الجلوس على طاولة المفاوضات، "دفع بجميع الدول والمؤسسات الدولية للوقوف في مواجهة أنقرة في خطوة تجاوزت دول المنطقة."

وأشار الكاتب التركي إلى أن إردوغان يسعى اليوم لاستعادة الورقة الرابحة التي خسرتها تركيا مع اليونان من خلال اللجوء إلى مصر وإسرائيل بعد إطلاق سلسلة من الإهانات للزعماء وقطع العلاقات الدبلوماسية مع البلدين، وبينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وقف في وجه تدخلات "العثماني المُتعجرف" إردوغان.

وذكر باباهان في مقاله بتصرفات إردوغان العدائية، مشيراً إلى رفضه حضور اجتماع مع الرئيس السيسي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 2019، وتجنبه لقائه في تجمع العشاء، حيث كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حاضراً، فعندما رأى الرئيس السيسي على الطاولة، رحل تاركاً المقعد المخصص له شاغراً، بحسب الكاتب التركي.

وقال باباهان: مع ذلك، يتصرف إردوغان الآن وكأن شيئا من هذا لم يكن، بل كما لو كان هناك خلاف صغير يمكن إصلاحه لتعود الأمور إلى طبيعتها لمجرد أنه يرغب في أن يكون الأمر كذلك.

إدارة جديدة

يقول السياسي المصري الدكتور مصطفى الفقي إن أحد أسباب تغير لهجة الأتراك مع مصر خلال الآونة الأخيرة هو أن أردوغان يواجه إدارة أمريكية جديدة، مشيراً إلى أن الأمر مختلف والدول الأوروبية استيقظت ضد تركيا في سياستها في شرق البحر المتوسط وما جرى في ليبيا.

وأضاف الفقي، في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر"، أن أردوغان خسر المعركة في ليبيا سياسياً على الأقل وليس على مستوى المواجهة العسكرية، موضحاً أن أردوغان لم يحقق الأهداف التي كان يسعى لتحقيقها سياسيا.

ويقول المحلل السياسي هشام حسني لموقع "إرم نيوز" إن الخريطة السياسية تتغير في المنطقة وفي العالم بعد صعود الديمقراطيين إلى الحكم في الولايات المتحدة، ما يدفع إلى مراجعة العلاقات الدولية، لا سيما في بؤر التوتر ومنها ليبيا، وهذا ما يفسّر تقارب وجهات النظر بين تركيا ومصر الذي فرضته هذه الضرورة.

ويضيف حسني أن المشهد الليبي يتجه نحو المصالحة والاستقرار، وبالتالي لم يعد هناك مجال للصراع التركي المصري، لكن الصراع الإيديولوجي لا يزال قائما، موضحا أنّ التنظيم العالمي للإخوان المسلمين يهتز ويواجه صعوبات ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مراجعة مواقفه من هذا التنظيم.

ليبيا

وقال المحلل السياسي محمد بوعود، لموقع "إرم نيوز" إن ”السياق العام تغير الآن، حيث كانت تركيا اللاعب رقم واحد في الملف الليبي، والآن أصبحت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبالتالي انحسر دور تركيا، وربما بعد تشكيل حكومة قوية وذات شرعية بعد الانتخابات القادمة في ليبيا قد تنسحب تركيا من ليبيا، وبالتالي هي تحتاج إلى ضمانات لتأمين مصالحها هناك“.

وأوضح بوعود، أنّ ”تركيا في حاجة إلى بناء علاقات جيدة مع مصر التي يبدو أن لها اليد العليا في ليبيا ما بعد التوافقات الحالية وكل الترتيبات تبقى على علاقة بالجانب المصري“.

ضغط

يقول مصطفى الفقي إن إردوغان وقع تحت ضغط الأحزاب المعارضة التي كانت تتسأل حول سبب موقفه ضد مصر، وما هي الفوائد من هذا الموقف، وهل لحماية بضع مئات من جماعة الإخوان اللاجئين في تركيا والذي يؤدي لخسران دولة بها ما يقارب الـ 105 مليون مواطن بحجم وقوة مصر وهم يعرفون قوة مصر العسكرية التي لا تقل كثيراً عن تركيا.

تحول استراتيجي

يقول أحمد الباز، مدير مركز "الإنذار المبكر" للدراسات السياسية والأمنية، ومقره أبوظبي، في تصريحات لموقع "الحرة"، إن تصريحات الساسة الأتراك ومغازلة أنقرة لمصر جاءت نتيجة التحول الاستراتيجي الذي أقرته القاهرة خلال الشهور الماضية تجاه محوري ليبيا وشرق المتوسط، على حد قوله.

وفي يونيو الماضي، وبعدما تفقد وحدات عسكرية في قاعدة "سيدي براني" الجوية قرب الحدود مع ليبيا، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن "حق مصر الشرعي للتدخل في ليبيا"، وذلك بعد أيام من قوله أمام حشد ضم عددا من قيادات القبائل الليبية: "إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز خط سرت-الجفرة.. ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر".

كما أشار الباز إلى توقيع اتفاق ترسيم الحدود المصرية اليونانية، وهو الأمر الذي وصفه بـ"تحول استراتيجي ثان" ترتب عليه "حصار" قانوني لتركيا وقضم لتوسعها غير المنضبط، على حد قوله.