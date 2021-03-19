هولندا تشهد انتكاسة كبيرة في إصابات كورونا

عربي ودولي

ع+ ع-

أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة، انتكاسة كبيرة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير العدل الهولندي فيرد جرابرهاوس إن إصابات كورونا قفزت بمقدار حوالي 7400 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أكبر زيادة منذ أوائل يناير الماضي.

كانت الحالات الجديدة أكبر بنحو 20 في المئة، اليوم الجمعة، مقارنة بما كان عليه الحال قبل أسبوع، بينما زاد عدد مرضى كوفيد-19 الذين يتلقون الرعاية في المستشفيات، بنسبة سبعة في المئة في الأسبوع المنصرم.

وحذرت سلطات الصحة العامة في هولندا مرارا من موجة جديدة وشيكة من الإصابات، سببها ظهور سلالات جديدة متحورة من الفيروس.

وقالت السلطات يوم الثلاثاء إن النسخة المتحورة، التي اكتُشف لأول مرة في بريطانيا في أواخر العام الماضي، تمثل حوالي 75 بالمئة من جميع الإصابات الجديدة.