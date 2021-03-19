مجموعة السبع تعلن عن إجراءات جديدة لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة آثار أزمة كورونا

أعلن وزراء مالية مجموعة السبع عن تخصيص جديد وكبير في حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي (SDR) لتعزيز احتياطيات لدول الأعضاء وتوفير السيولة للبلدان الفقيرة التي تحتاجها في توفير الاحتياجات الحيوية اللازمة لمواجهة آثار أزمة فيروس كرونا .

وقال وزير المالية البريطاني، ريتشي سوناك، في بيان : يمهد الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الطريق لاتخاذ إجراءات حاسمة ومتضافرة لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض في العالم، مما يضمن عدم تخلف أي دولة عن الركب في التعافي الاقتصادي العالمي من فيروس كورونا .