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مجموعة السبع تعلن عن إجراءات جديدة لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة آثار أزمة كورونا

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 53 ثانية - 7:37 مساءً, 19 مارس 2021 م

أعلن وزراء مالية مجموعة السبع عن تخصيص جديد وكبير في حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي (SDR) لتعزيز احتياطيات لدول الأعضاء وتوفير السيولة للبلدان الفقيرة التي تحتاجها في توفير الاحتياجات الحيوية اللازمة لمواجهة آثار أزمة فيروس كرونا .
وقال وزير المالية البريطاني، ريتشي سوناك، في بيان : يمهد الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الطريق لاتخاذ إجراءات حاسمة ومتضافرة لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض في العالم، مما يضمن عدم تخلف أي دولة عن الركب في التعافي الاقتصادي العالمي من فيروس كورونا .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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