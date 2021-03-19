شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا توقف احترازات مواجهة انفلونزا الطيور نهاية مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت حكومة المملكة المتحدة في بيان، نقلا عن اتفاق بين مسؤولين بيطريين في إنجلترا واسكتلندا وويلز، إنه سيتم إلغاء شرط الاحتفاظ بالدواجن وطيور الزينة داخل المباني بحلول نهاية الشهر الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ونجحت الإجراءات، التي تم فرضها في جميع أنحاء بريطانيا العظمى في ديسمبر، في المساعدة في احتواء أنفلونزا الطيور.

وتم تسجيل آخر حالة مؤكدة بين الطيور يوم 12 فبراير في اسكتلندا. وتم تقليل مخاطر انفلونزا الطيور إلى مستوى "متوسط".

وستظل متطلبات الأمن الحيوي المشددة سارية لأن خطر تفشي المرض من المرجح أن يستمر لعدة أسابيع.