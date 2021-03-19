شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بعد توسع أوروبا في إجراءات العزل والان نبدء بالتفاصيل
وزاد خام برنت 31 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 63.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 60.37 دولار للبرميل. ويجري تداول كليهما اليوم داخل نطاق واسع يزيد عن دولارين للبرميل.
وأغلق كلا العقدين على انخفاض بنحو سبعة بالمئة أمس الخميس إذ أعادت عدة اقتصادات أوروبية كبيرة فرض الإغلاقات، في حين تتباطأ برامج التطعيم بسبب مشكلات تتعلق بالتوزيع والقلق من آثار جانبية محتملة.
وقال جيه.بي مورجان "تتنامى المخاوف بسرعة فائقة من موجة ثالثة من تقييد التحركات في أوروبا في ظل توقف التطعيمات والانتشار السريع جدا للسلالة بي 117 التي ظهرت في بريطانيا".
لكن البنك لا يزال يتوقع أن يكون متوسط برنت فوق 70 دولارا للبرميل في الربع الرابع من العام.