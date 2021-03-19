شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بعد توسع أوروبا في إجراءات العزل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة في جلسة متقلبة، وذلك بعد عمليات بيع كبيرة شهدتها في الجلسة السابقة، إذ أطلقت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء أوروبا إجراءات عزل عام وثبطت الآمال في تعاف وشيك للطلب على الوقود.

وزاد خام برنت 31 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 63.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 60.37 دولار للبرميل. ويجري تداول كليهما اليوم داخل نطاق واسع يزيد عن دولارين للبرميل.

وأغلق كلا العقدين على انخفاض بنحو سبعة بالمئة أمس الخميس إذ أعادت عدة اقتصادات أوروبية كبيرة فرض الإغلاقات، في حين تتباطأ برامج التطعيم بسبب مشكلات تتعلق بالتوزيع والقلق من آثار جانبية محتملة.

وقال جيه.بي مورجان "تتنامى المخاوف بسرعة فائقة من موجة ثالثة من تقييد التحركات في أوروبا في ظل توقف التطعيمات والانتشار السريع جدا للسلالة بي 117 التي ظهرت في بريطانيا".

لكن البنك لا يزال يتوقع أن يكون متوسط برنت فوق 70 دولارا للبرميل في الربع الرابع من العام.