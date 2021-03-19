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اتفاق عربي – كردي مبدئي حول الموازنة

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بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر برلماني اليوم الجمعة، عن اتفاق مبدئي بين الكتل السياسية والوفد الكردي حول المادة 11 من الموازنة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اتفاقاً مبدئياً حصل بين الكتل السياسية والوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني يتلخص بالاتفاق فيما يتعلق بالمادة 11 من الموازنة على تسليم الاقليم 460 الف برميل الى المركز، يسدد منها 250 الف برميل يوميا بشكل مباشر، اما البقية فيتم تسديدها بشكل اخر وفق آليات يتم الاتفاق عليها".

واضاف المصدر، ان "طالباني عقد اجتماعا مع القوى الكردستانية في مجلس النواب لمناقشة ما تم الاتفاق عليه وبحضور نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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