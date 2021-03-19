أزمة الموازنة وحل البرلمان.. أبرز عناوين نشرة السومرية المسائية

= بعد ساعات من حسم قانون المحكمة الاتحادية.. كتلة العامري تجمع تواقيع لحل البرلمان قبل الانتخابات بيوم واحد.

= غدا.. انطلاق امتحانات نصف السنة في ظل اجراءات الحظر الصحي.. والداخلية تضع آلية لتنقل الطلبة والتدريسيين.

