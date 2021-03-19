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أزمة الموازنة وحل البرلمان.. أبرز عناوين نشرة السومرية المسائية

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بغداد - ياسين صفوان - = مجلس النواب يقرر تجاوز ازمة الموازنة في جلسة اليوم.. ويخلي مسؤوليته من تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار.
= بعد ساعات من حسم قانون المحكمة الاتحادية.. كتلة العامري تجمع تواقيع لحل البرلمان قبل الانتخابات بيوم واحد.

= غدا.. انطلاق امتحانات نصف السنة في ظل اجراءات الحظر الصحي.. والداخلية تضع آلية لتنقل الطلبة والتدريسيين.


= مرضى يلجأون الى الاعشاب هربا من غلاء الادوية.. وابو علي يتعهد بمعالجتهم في غضون دقائق.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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