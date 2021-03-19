النصر يرفض مصطلح 'التوازن الدستوري': يُشرعن المحاصصة الاِثنية الطائفية

بغداد - ياسين صفوان - أعلن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، اليوم الجمعة، رفضه لمصطلح "التوازن الدستوري"، فيما طالب بإلغائه.

وقال النصر في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "يرفض مصطلح (التوازن الدستوري) الذي جاء بالمادة (4 أ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، ويعده سابقة خطيرة باستحداث مصطلحات لا تمتلك الأساس الدستوري والقانوني، ويُشرعن المحاصصة الاِثنية الطائفية في بنية الدولة وفي القضاء بصورة خاصة".



وأكد، أن "مصطلح (التوازن) ذكر مرة واحدة دستورياً بما يتصل بالقوات المسلحة، ولا يحق لأي جهة بما فيها مجلس النواب التلاعب بالدستور"، مطالباً "باِعادة النظر بالمادة (4 أ) من قانون المحكمة الاتحادية المعدل وبما يتسق مع الدستور العراقي النافذ".