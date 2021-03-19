إحباط عملية تهريب ٣٦٠٠٠ لتر من النفط الخام في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، إحباط عملية تهريب ٣٦٠٠٠ لتر من النفط الخام في محافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "استكمالاً لمهامها في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والمهربين، واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة اكدت وجود تحرك صهريج محمل بـ٣٦٠٠٠ لتر من النفط الخام المهرب ترافقه عجلة نوع تاهو لصاحب الحمولة في منطقة ساقزلي بمحافظة كركوك، وعلى اثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة تم إحباط عملية التهريب والقبض على الشاحنة وسائقها والعجلة المرافقة لها".



وأشارت إلى أنه "ضبطت بحوزتهم بندقية كلاشنكوف نص اخمص و١٨٢٠٠ دولار و٢٤٠٠٠٠٠ دينار"، مؤكدة "تسليمهما الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

