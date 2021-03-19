بايدن في أتلانتا.. محاولة لمداوة العنصرية بحق الآسيويين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إلى مدينة أتلانتا في محاولة لمداواة العنصرية بحق الآسيويين بعد الحادث الدموي الأخير.

وكانت زيارة بايدن مقررة منذ فترة طويلة لعرض برنامجه لإنعاش الاقتصاد، لكن غير برنامجه في اللحظة الأخيرة، لمناقشة التهديدات التي يواجهها الآسيويون مع مسؤولي هذه الجالية.

وأعلن النائب الديمقراطي ستيف كوهين، خلال جلسة استماع في مجلس النواب، أن "الكونجرس يشعر بكم (الآسيويون) ويتضامن معكم وسيفعل كل ما في وسعه لحمايتكم".





وكان بايدن أمر بتنكيس الأعلام حتى، الإثنين، تكريما لـ8 ضحايا بينهم 6 نساء من أصول آسيوية، قتلوا، مساء الثلاثاء، برصاص شاب أبيض في الـ21 من عمره.

وبعد توقيفه إثر حوادث إطلاق النار في 3 صالونات آسيوية للتدليك في أتنلانتا وضواحيها، أقر روبرت آرون لونج بأنه مذنب ووجهت إليه تهمة القتل.

واعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) كريس راي في حديث لإذاعة "إن بي آر" أن "دوافعه لا تزال موضع تحقيق لكن لا يبدو أن العنصرية وراء الجرائم".

يأتي هذا فيما لا يزال الأمريكيون من أصل آسيوي تحت وقع الصدمة، وواثقون من أن هذه الحوادث تندرج في العدائية التي ظهرت حيالهم مع بداية الجائحة.

وكانت جمعية لمناضة العنصرية، تلقت أكثر من 3800 تهديد واعتداء ضد الأمريكيين من أصل آسيوي في السنة الماضية.

وأعلن المرشح لبلدية نيويورك والمرشح السابق للانتخابات التمهيدية عن المعسكر الديمقراطي أندرو يانج خلال تجمع "يجب أن نعتبر ما حصل جرائم عنصرية لأننا نعلم أنها كذلك".

ويتهم الناشطون المعارضون للعنصرية والديمقراطيون الرئيس السابق دونالد ترامب بتشجيع هذه الظاهرة من خلال وصفه فيروس كورونا بأنه "فيروس صيني" أو أنه "طاعون صيني".