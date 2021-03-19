تعديلات بمناصب أمنية في أفغانستان لتحسين الأوضاع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الرئيس الأفغاني أشرف غني تعديلا في مناصب أمنية مهمة، اليوم الجمعة، بهدف "تحسين" الوضع الأمني بالبلاد .

وبحسب بيان لمكتب مجلس الأمن الوطني، فقد تم تعيين ياسين ضياء، رئيس أركان الجيش الحالي، في منصب القائم بأعمال وزير الدفاع، حتى عودة الوزير أسد الله خليل الذي يتلقى علاجا بسبب إصابته بمرض.



وشغل ضياء سابقا عددا من المناصب البارزة، وشغل منصبي نائب رئيس مديرية الأمن الوطني (الاستخبارات) وحاكم إقليم تخار شمال البلاد، من بين مناصب أخرى.

وفي بيان منفصل، صادر عن مجلس الأمن الوطني، تم تعيين حياة الله حياة وزيرا للداخلية.

وشغل حياة سابقا منصب حاكم إقليم ننكارهار ووردك وهلمند، كما شغل مؤخرا منصب حاكم إقليم قندهار جنوب البلاد، وحل محل مسعود اندارابي، الذي شغل منصب وزير الداخلية منذ ديسمبر/كانون الأول 2015.

وأضاف البيان أنه تم تعيين أيوب سالانجي في منصب نائب بوزارة الداخلية، وسالانجي مسؤول عسكري سابق، كان خدم بالفعل في وزارة الداخلية، إبان إدارة الرئيس السابق، حامد كرزاي.

وتابع البيان أن هدف التعيينات الجديدة هو تحسين الوضع الأمني، وإجراء إصلاحات ضرورية في قيادة الإدارات الأمنية وإنجاز برنامج الاكتفاء الذاتي للمؤسسات الأمنية حتى عام 2024 .

وتأتي التعيينات بسبب تدهور الوضع الأمني في الأشهر الأخيرة، حيث شهدت العاصمة كابول أعمال عنف بشكل شبه يومي تضمنت هجمات بقنابل مغناطيسية محلية الصنع، وعمليات قتل لنشطاء مدنيين وصحفيين.