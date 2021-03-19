الدينار والريال.. تعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

سجل سعر الدينار الكويتي، أمس الخميس، 48.98 جنيه للشراء و52.10 جنيه للبيع، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للبنك الأهلي.

وسجل سعر الريال السعودي، أمس الخميس 4.14 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

ووفقا للموقع البنك، سجل سعر الدرهم الإماراتي أمس الخميس، 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار البحريني، أمس الخميس ليسجل 40.39 جنيه للشراء و41.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال العماني ليسجل أمس 39.67 جنيه للشراء و40.85 جنيه للبيع.

أما الريال القطري، فسجل أمس الخميس 4.00 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الأردني، 21.74 جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.