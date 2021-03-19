فرنسا تعلن فرض الإغلاق التام لمدة شهر في باريس ومناطق أخرى

اسماعيل عبد الحي - أعلنت الحكومة الفرنسية الخميس فرض إغلاق تام جديد لمدة شهر في في 16 مقاطعة فرنسية من بينها باريس ومنطقتها، اعتبارا من الجمعة مع تفشي وباء #كوفيد_19 الذي تقترب حصيلته من عتبة 100 ألف وفاة في البلاد.

وبعد صدور تقرير الوكالة الأوروبية للأدوية حول لقاح أسترازينيكا ستستأنف فرنسا التطعيم به على ما قال رئيس الوزراء جان كاستيكس خلال مؤتمر صحافي مؤكدا أنه سيتلقاه شخصيا الجمعة.

وأوضح “ستفرض إجراءات جديدة للجم الوباء بقوة اعتبارا من منتصف ليل الجمعة، لمدة أربعة أسابيع” موضحا أن المدارس ستبقى مفتوحة وشدد على أن “انتشار الوباء يتسارع بوضوح”.

ويشمل قرار الإغلاق الذي سيكون أكثر مرونة من الاغلاقين السابقين، أكثر من 18 مليون فرنسي.

وقال كاستيكس أن المتاجر التي تبيع “السلع الأساسية” ومن بينها المكتبات ستبقى مفتوحة.

وشدد على أن “الخروج من المنزل ولا سيما للتنزه او ممارسة الرياضة سيكون مضبوطا بقواعد أكثر مرونة من تلك التي فرضت في مارس ونوفمبر الماضيين”.

لكن التنقل بين المناطق سيكون محظورا.

وسيتم تأخير حظر التجول المفروض حاليا من الساعة 17,00 إلى الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش.