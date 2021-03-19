العراق يدعو المجتمع الدولي لحسم مصير عوائل "داعش" بمخيم الهول

اسماعيل عبد الحي - دعت الحكومة العراقية، الخميس، المجتمع الدولي، إلى حسم مصير عوائل "داعش" في مخيم الهول السوري (شمال)؛ من بينهم 20 ألف طفل يحملون الجنسية العراقية.

جاء ذلك خلال لقاء مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، وفق بيان صدر عن مكتب الأعرجي.

وقال الأعرجي، إن "العراق بحاجة إلى حل عملي ونهائي لموضوع المخيم، وبمشاركة المجتمع الدولي، كونه يضم جنسيات متعددة وجميعهم من الإرهابيين".

وأوضح الأعرجي، أن "استمرار مخيم الهول على ما هو عليه يشكل قنبلة موقوتة، لوجود 20 ألف طفل عراقي، وهؤلاء سيصبحون دواعش يشكلون خطرا على العراق والمنطقة إن لم يتكاتف الجميع من أجل حل هذه المشكلة".

ويضم مخيم الهول في سوريا آلاف العوائل النازحة، معظمهم لعناصر من تنظيم "داعش" فروا من العراق بعد عام 2017، إثر استعادة الموصل ومناطق أخرى من سيطرة مسلحي التنظيم.

وترفض الأوساط الشعبية عودة عائلات "داعش" المتورطة بالمشاركة بقتل مدنيين في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك (شمال) والأنبار (غرب)، خلال فترة سيطرة التنظيم على تلك المناطق بين عامي 2014-2017