مصدر في وزارة الطاقة: تعرض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيّرة

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نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن مصفاة تكرير البترول في الرياض تعرضت لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ.

وأضاف المصدر "نجم عن الهجوم حريق تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، ولله الحمد، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته".

وأكّد المصدر أن "المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك".

وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.