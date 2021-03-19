في ظل المعمعة حول «أسترازينيكا».. دول تستأنف التطعيم باللقاح

ابوظبي - سيف اليزيد - تستعدّ دول عدة من بينها إيطاليا وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، لاستئناف التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بعد تأكيد الوكالة الأوروبية للأدوية أن هذا الطعم آمن وفّعال.

وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أن لقاح المختبر السويدي البريطاني أسترازينيكا «آمن وفعّال»، في قرار كان منتظر جداً إذ أن الاتحاد الأوروبي يعاني نقصاً في اللقاحات ويعتمد على ملايين الجرعات من هذا اللقاح.

وقالت المديرة إيمر كوك في مؤتمر عبر الفيديو إنّ الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية ومقرّها أمستردام «خلُصت أيضاً إلى أنّ اللقاح غير مرتبط بزيادة خطر الإصابة بجلطات دموية».

وقبل وقت قصير من الوكالة الأوروبية للأدوية، أكدت هيئة صحية ناظمة بريطانية مستقلة التي كانت تقيّم لقاحي أسترازينيكا وفايزر/بايونتيك، أنه «لا توجد أدلة على أن جلطات الدم في العروق تحدث بشكل متكرر أكثر من المتوقع في غياب التطعيم، والحال كذلك بالنسبة للقاحين».

وقالت كبيرة أطباء شركة أسترازينيكا آن تايلور «نرحّب بقرارات الهيئات الناظمة التي تؤكد فائدة لقاحنا للحدّ من (تفشي) الوباء».

في المقابل ستنتظر النروج والسويد إكمال تقييمهما الخاصّ للّقاح الأسبوع المقبل لاستئناف استخدامه أم عدمه، إذ قال فريق طبّي نروجي إنّه يرى صلةً بين هذا اللقاح وجلطاتٍ لوحظت لدى مرضى ومتوفين بعد بضعة أيام من الجرعة الأولى.

ويُنتظر أيضاً رأي اللجنة الاستشارية العالمية لسلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، الجمعة بشأن هذا اللقاح.

وأعلنت المفوضية الأوروبية من جهتها أنها ستفعّل إجراء تعاقديا لحلّ النزاع مع أسترايزينيكا التي ظهر أنّ عددَ عمليات تسليم الجرعات مِن لقاحها أقلّ ممّا كان متوقعاً.

رغم هذه الانتكاسات المتعلقة باللقاحات، تواصل تسارع حملات التلقيح. فقد أُعطيت 402,3 مليون جرعة في العالم، أكثر من ربعها في الولايات المتحدة.



