المسرح الكبير بالرباط شبه جاهز… لقطات تبرز معالم جوهرة معمارية وثقافية بالعاصمة-فيديو

جدة - عبدالحي حسين - أضحى المسرح الكبير بالرباط، شبه جاهز للافتتاح، واتضحت بذلك معالم جوهرة معمارية ذات تصميم مميز يرتقب أن تقدم إضافة نوعية للميدان الثقافي والفني بالمغرب.

المسرح الكبير بالرباط، يحمل في اسمه نصيبا من حجمه، إذ أنه أكبر مسرح في إفريقيا والعالم العربي، بمساحة تبلغ 47 ألف متر مربع.

وأبدع في تصميم المسرح، المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، التي توفيت سنة 2016، قبل سنوات من إتمام إنجازه.

ويرتقب أن تشكل المنشأة الثقافية الجديدة، فضاء جديدا للعروض المسرحية وعروض الأوبرا، مع توفيره لأحدث التقنيات السمعية البصرية، وكذا فضاء عرض في الهواء الطلق، إلى جانب خدمات للمرتفقين الذين سيقبلون عليه، مثل توفير مركن خاص للسيارات.

فيديو: عبد الله آيت الشريف

وأشرف الملك محمد السادس ، في أكتوبر 2014، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المسرح الكبير للرباط، الذي شيد في قلب ضفة نهر أبي رقراق، بمحاذاة معلمتي صومعة حسان وضريح محمد الخامس.