جيد حكما لقمة الجولة العاشرة من القسم الاحترافي الأول بين الرجاء والوداد

جدة - عبدالحي حسين - استقرت اللجنة المركزية للتحكيم، على اسم الحكم جلال جيد، لقيادة قمة الجولة العاشرة من القسم الاحترافي الأول، التي تجمع بين الرجاء والوداد يوم الأحد بداية من الساعة الخامسة مساء.

وسيساعد جيد في قيادة الديربي، كل من أكركاد مصطفى كمساعد أول، ورباني محمد كمساعد ثاني، فيما أنيطت مهمة الحكم الرابع لسمير الكزازً، بينما سيكون رضوان جيد حكما رئيسيا في غرفة “الفار”، بمساعدة الحكم لحسن أزغاو.

جدير بالذكر، أن مباراة الديربي بين الرجاء والوداد ستلعب يوم الأحد المقبل، بداية من الساعة الخامسة مساء، برسم الجولة العاشرة من القسم الاحترافي الأول، بعدما رفضت العصبة الاحترافية طلب الفريق الأخضر بتأجيل المباراة، بسبب استدعاء لاعبيه لمنتخباتهم، للمشاركة في مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.