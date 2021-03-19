نفق الموحدين بالدار البيضاء.. هل ينتهي كابوس البيضاويين مع الاكتظاظ؟

جدة - عبدالحي حسين - مازال سكان الدار البيضاء ينتظرون تدشين نفق الموحدين الذي بات جاهزا، لاسيما وأن أشغال تهيئته دامت أزيد من سنتين.

وتوقع القائمون على المشروع افتتاحه نهاية شهر مارس الجاري، لاسيما وأنه بات جاهزا، لكن لم يتم بعد الإعلان عن تاريخ محدد لدخوله الخدمة.

ومن المفروض أن يساهم النفق المذكور، الذي بدأت أشغاله منذ أزيد من سنتين، في تقليل الاختناقات المرورية على مستوى مجموعة من شرايين المدينة، حيث سيمكن من مرور 45 ألف سيارة، يوميا، ما سيساهم في تسهيل حركة المرور، لاسيما مفترق الطرق على طول شارعي الموحدين، وسيدي محمد بن عبد الله.

ويبلغ طول النفق 2،270 مترا، بما في ذلك 1،817 مترا تحت الأرض (مغطاة)، والتي هيئت على مسارين، وكانت شركة الدارالبيضاء للتهيئة قد أعلنت عن تقدم الأشغال المتعلقة بتشييد نفق الموحدين، بنسبة 95 في المائة، خلال يناير الماضي.

وتطلب تشييد المشروع المذكور مبلغا إجماليا، قيمته 820 مليون درهم، موزعة كالتالي: 270 مليون درهم من وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجماعات المحلية)، و60 مليون درهم من جماعة الدارالبيضاء، و250 مليون درهم من ( Wessal Capital Asset Management )، و240 مليون درهم من شركة ( Al Manar Development Company ).