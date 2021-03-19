سقطت من دراجة رباعية… الفنانة رجاء بلمير تتعرض للإصابة

جدة - عبدالحي حسين - تعرضت الفنانة رجاء بلمير، لإصابة نتيجة سقوطها من دراجة نارية رباعية الدفع، يوم أمس الخميس، بمدينة مراكش.

وأصيبت رجاء بلمير، أثناء استفادتها وأصدقائها من حصة ترفيهية بدراجة رباعية الدفع “كواد”، على هامش زيارتهم السياحية لمراكش.

واستلزم سقوط رجاء من الدراجة الرباعية، نقلها إلى المستشفى لمعرفة حجم إصابتها، ولحسن حظها لم تصب بكسر، واقتصرت إصابتها على خدوش خارجية في الجانب الأيمن من جسمها.

وطمأنت بلمير جمهورها. عن وضعها الصحي، بعد خصوعها لفحص بالأشعة، أكد أن إصابتها طفيفة ولا تدعو للقلق.

وقام أصدقاء رجاء، بتصوير مقاطع فيديو للأخيرة مباشرة بعد تعرضها للحادث، محاولين طمأنتها والتخفيف من حدة وقع الحادث عليها.