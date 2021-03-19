الأياكس في مواجهة روما ومباراة سهلة لأرسنال ومانشستر يونايتد في ربع نهائي الدوري الأوروبي

جدة - عبدالحي حسين - أسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي، التي أقيمت اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة سهلة لمانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين، أمام كل من غرناطة الإسباني، وسلافيا براغ التشيكي، فيما وضعت القرعة روما الإيطالي، في مواجهة أياكس أمستردام الهولندي.

وجاءت مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي كالآتي:

1غرناطة × مانشستر يونايتد

2 آرسنال × سلافيا براج

3 أياكس × روما

4 دينامو زغرب × فياريال

وفي السياق ذاته، أسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهة الفائز من المباراة (1) الفائز من المباراة (3)، والفائز من المباراة (4) في لقاء مع الفائز من المباراة (2).

وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي، يوم الثامن من أبريل المقبل، فيما تلعب مواجهات الإياب، يوم 15 من الشهر ذاته.

وستجرى مباراتا ذهاب الدور نصف النهائي، يوم 29 أبريل المقبل، على أن تلعب جولة الإياب في السادس من ماي

وسيحتضن ملعب “جدانسك أرينا” في بولندا، المباراة النهائية للدوري الأوروبي، يوم 26 ماي.