رئيس الرجاء يعلن مساندته المطلقة للمدرب السلامي وينوه بالمجهودات التي يقوم بها

جدة - عبدالحي حسين - أعلن رئيس الرجاء الرياضي لكرة القدم، رشيد الأندلسي مساندته المطلقة لمدرب الفريق جمال السلامي، عقب الحملة المجهولة التي تطاله في الآونة الأخيرة، منوها في الوقت ذاته، بالعمل الكبير والجاد الذي يقوم به منذ توليه منصب الإشراف على العارضة التقنية للفريق، حسب ما جاء في البلاغ، المنشور بالصفحة الرسمية للرجاء.

وحسب البلاغ ذاته، رئيس الفريق يرفض كل تصرف أو توجه غير مسؤول قد يمس أو يسيئ لسمعة الأشخاص، داعيا في الوقت نفسه كل مكونات النادي إلى التآزر والوحدة من أجل المصلحة العليا للرجاء الرياضي.

جدير بالذكر، أن البلاغ جاء بعد الحملة المجهولة التي تعرضت لها مكونات الرجاء بصفة عامة، ومدرب الفريق الأول جمال السلامي بشكل خاص.