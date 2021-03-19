شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب لعبة «ببجي».. طفلة مصرية تشنق نفسها داخل منزلها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أمرت النيابة العامة بجنوب العاصمة المصرية القاهرة، بدفن جثة طفلة شنقت نفسها بسبب لعبة “ببجي”.
وكشفت التحريات، أن الطفلة البالغة من العمر 11 عاماً اعتادت على لعب ببجي، وأنها أثناء لعبها داخل غرفتها دخل عليها والدها ووجدها معلقة في حبل ومتوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
ووفقاً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة لاستكمال التحقيقات.
الجدير بالذكر أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في مصر، تستعد لمناقشة طلب إحاطة لحظر لعبة ببجي، التي تنتشر بشكل واسع بين الشباب والأطفال، وتتسبب في اكتساب صفات عنيفة في شخصيتهم، نتيجة مشاهد ومحتوى العنف الموجود باللعبة.
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