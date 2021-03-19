شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: موسكو لاتستطيع تجاهل تصريحات بايدن بحق بوتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو لاتستطيع تجاهل تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ولكنها مستعدة لمواصلة الحوار.

كان بايدن وصف بوتين بأنه "قاتل"، ورد الرئيس الروسي بالقول: "كل إناء ينضح بما فيه، واتمني لك صحة جيدة".

وأضاف بيسكوف : "فيما يتعلق بروسيا الاتحادية، أعرب الرئيس بوضوح عن رغبته، على الرغم من كل شيء، في مواصلة العلاقات بين البلدين، لأن هذا لا يصب في مصلحة البلدين فقط، ولكن أيضا في مصلحة العالم بأسره"،بحسب

وكالة" سبوتنيك: للأنباء الروسية.

وأوضح بيسكوف أن "عرض التواصل المباشر كان حول إجراء حوار بين الزعيمين وليس مناظرة".

وقال: "بالطبع لا يمكن أن يكون هناك مناظرة بين الرئيسين، هو اقترح لمجرد التواصل، ومواصلة الحوار بين رئيسي الدولتين".

وأشار المتحدث إلى أن "هناك الكثير من الأسئلة لدى الرئيسين لطرحها على بعضهما بعضا، مثل قضايا العلاقات الثنائية ومسألة تسويتها وموضوع الاتهامات المستمرة والتي لا أساس لها من الصحة بحق روسيا".