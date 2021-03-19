انت الان تتابع خبر جمع تواقيع نيابية لحل البرلمان في تشرين المقبل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - جمعت كتلة بدر النيابية، اليوم الجمعة، تواقيع من أعضاء مجلس النواب تمهيداً لحل المجلس في شهر تشرين الأول المقبل.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "كتلة بدر البرلمانية تقوم بجمع تواقيع لإصدار قرار بحل مجلس النواب في تاريخ التاسع من شهرين تشرين الاول المقبل".
يذكر أن الانتخابات المبكرة قد حدد موعد إجرائها في العاشر من تشرين الأول المقبل.
يذكر أن الانتخابات المبكرة قد حدد موعد إجرائها في العاشر من تشرين الأول المقبل.