جمع تواقيع نيابية لحل البرلمان في تشرين المقبل

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "كتلة بدر البرلمانية تقوم بجمع تواقيع لإصدار قرار بحل مجلس النواب في تاريخ التاسع من شهرين تشرين الاول المقبل".

يذكر أن الانتخابات المبكرة قد حدد موعد إجرائها في العاشر من تشرين الأول المقبل.

