كوريا الجنوبية تؤكد رغبتها في المشاركة بإعمار وبناء العراق

وقال مكتب رئيس المجلس الأعلى همام حمودي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "استقبل بمكتبه السفير الكوري الجنوبي جانغ كيونغ ووك، حيث أكد له أن أرض العراق مُقدسة، ومن يعمل على مساعدته، سيبارك الله بعمله".وبحث حمودي مع السفير الكوري "العلاقة الثنائية بين العراق وكوريا، وكيفية إيجاد السُبل من أجل دعم الاقتصاد والتبادل التجاري بين البلدين"، مشدداً على ضرورة "تفعيل العلاقات بين البلدين، من خلال تشكيل جمعيات ولجان الصداقة البرلمانية".

من جانبه، أكد سفير كوريا الجنوبية أن "بلده ترغب بالمشاركة في عمليات الأعمار والبناء في العراق، وتدعم بشكل كبير الاستقرار في هذا البلد"، مشيراً إلى أنه "هنالك تعاون على المستوى الرياضي مؤكداً أن فرق رياضية ستصل العراق قريباً للمشاركة في فعاليات رياضية عديدة".

