انت الان تتابع خبر التربية النيابية تستبق إجراء الامتحانات برسالة إلى القوات الأمنية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طالبت لجنة التربية النيابية، اليوم الجمعة، القوات الامنية بتسهيل وصول الكوادر التدريسية والطلبة والتلاميذ وأولياء أمورهم الى المدارس من أجل تأدية امتحانات نصف السنة.
وقالت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "في الوقت الذي تبارك للطلبة انطلاق امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي رغم الظرف الطارئ الذي نمر به من أزمة تفشي وباء كورونا، فهي تطالب القوات الامنية وكل المعنيين بضرورة التعاون ومساعدة الكوادر التربوية والتلاميذ والطلبة واولياء امورهم وتسهيل وصولهم الى المدارس خصوصا في ايام الحظر".
وشددت اللجنة على ضرورة "الاخذ بإجراءات السلامة الوقائية والالتزام بالتباعد بين الطلبة وتعقيم وتعفير القاعات الامتحانية"، مؤكدة على الطلبة وأولياء الأمور "السعي الحثيث والالتزام بإجراءات السلامة الوقائية لأداء الامتحانات بصورة ناجحة".
وشددت اللجنة على ضرورة "الاخذ بإجراءات السلامة الوقائية والالتزام بالتباعد بين الطلبة وتعقيم وتعفير القاعات الامتحانية"، مؤكدة على الطلبة وأولياء الأمور "السعي الحثيث والالتزام بإجراءات السلامة الوقائية لأداء الامتحانات بصورة ناجحة".