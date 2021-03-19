انت الان تتابع خبر التربية النيابية تستبق إجراء الامتحانات برسالة إلى القوات الأمنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طالبت لجنة التربية النيابية، اليوم الجمعة، القوات الامنية بتسهيل وصول الكوادر التدريسية والطلبة والتلاميذ وأولياء أمورهم الى المدارس من أجل تأدية امتحانات نصف السنة.