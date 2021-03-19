أربيل تعلن خطة الاحتفال بأعياد نوروز

وقالت الغرفة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "إيقاد شعلة نوزوز تكون بمكان واحد بلا تجمعات، مع السماح بالخروج للسفرات شريطة مراعاة التعليمات الصحية".

وأشارت إلى "تجهيز السيطرات لاستقبال السياح حسب تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة، مع استنفار أمني وصحي لحماية المحتفلين".

