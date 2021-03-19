برلمانية تؤكد استمرار الضغط الى حين ارجاع سعر صرف الدولار الى سابقه

وقالت جودت في حديث لـ الخليج 365، ان "التوجه الحكومي في معالجة الازمة المالية كان بالطريق الخاطئ من خلال التحرك الى الحلقة الاضعف وهي المواطن البسيط من خلال رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بدل التحرك تجاه الجهات التي كانت سببا في هدر المال العام والفساد المالي".وبينت، ان "رفع سعر الدولار وتخفيض الدينار العراقي هي مثلبة بحق التوجه البرلماني والحكومي في حال كانت الاصلاحات تسير في اتجاه اضعاف العملة الوطنية لحل الازمة الاقتصادية".

واضافت جودت، ان "ارتفاع اسعار السلع والخدمات وضعف القيمة الشرائية للدينار العراقي جميعها اثرت سلبا على المواطن البسيط، بالتالي من سيعمل على تعويض المواطن عن الضرر الذي لحق به"، مشددة على اننا "ما زلنا نطالب ونضغط باتجاه اعادة سعر الصرف الى ما كان عليه".

