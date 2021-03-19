انت الان تتابع خبر الكشف عن الدواء القادر على مكافحة مضاعفات كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدراسة أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين يومياً قد يساعد في حماية الرئتين من فيروس كورونا، وتقليل الحاجة إلى وضع المرضى على أجهزة التنفس الصناعي، كما يساهم في خفض معدلات الوفاة بالفيروس ذاته، حسبما ذكرت "سي إن إن".



وخلص باحثون من جامعة جورج واشنطن إلى تلك النتائج بعد فحص سجلات 412 مريضاً تم إدخالهم إلى العديد من المستشفيات الأمريكية، في الفترة ما بين مارس/ آذار ويوليو/ تموز 2020.

وتلقى نحو 24 في المئة من المرضى الأسبرين في غضون 24 ساعة من دخول المستشفى، أو في الأيام السبعة التي سبقت دخول المستشفى، في حين لم يتلقّ 76 في المئة منهم الدواء. ووجد الباحثون أن استخدام الأسبرين قد ساهم في تقليل الحاجة إلى وضع المرضى على أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 44 في المئة، وخفض حاجتهم للدخول إلى وحدة العناية المركزة بنسبة 43 في المئة، وقلل من خطر الوفاة جراء الفيروس بنسبة 47 في المئة.