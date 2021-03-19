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انت الان تتابع خبر الكشف عن الدواء القادر على مكافحة مضاعفات كورونا والان مع التفاصيل
وخلص باحثون من جامعة جورج واشنطن إلى تلك النتائج بعد فحص سجلات 412 مريضاً تم إدخالهم إلى العديد من المستشفيات الأمريكية، في الفترة ما بين مارس/ آذار ويوليو/ تموز 2020.
ووجد الباحثون أن استخدام الأسبرين قد ساهم في تقليل الحاجة إلى وضع المرضى على أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 44 في المئة، وخفض حاجتهم للدخول إلى وحدة العناية المركزة بنسبة 43 في المئة، وقلل من خطر الوفاة جراء الفيروس بنسبة 47 في المئة.
من جانبه، صرح الدكتور جوناثان تشاو، الذي شارك في الدراسة بأن "السبب في قرارنا النظر في تأثير تناول الأسبرين على مرضى (كورونا) هو أننا لاحظنا إصابة عدد كبير من مرضى الفيروس بجلطات الدم ومضاعفاتها، وهو الأمر الذي لطالما عُرف الأسبرين بمكافحته".
واختتم تشاو حديثه بالإشارة إلى أن الباحثين ما زالوا بحاجة لتوسيع دراستهم بأخذ عينة عشوائية من أشخاص خارج المستشفيات بدلاً من الاعتماد بالكامل على سجلات طبية لمرضى تدهورت حالتهم وتم نقلهم للمستشفى.