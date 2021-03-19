صحيفة بريطانية تتعقب ميجان بمحقق خاص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت تقارير بأن صحيفة "ذا صن" البريطانية دفعت أموالًا لمحقق خاص للحصول على معلومات شخصية عن ميجان ماركل.

جاء ذلك خلال التقرير الذي نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، التي أشارت إلى أن ناشر صحيفة "ذا صن" نفى انتهاك قوانين الخصوصية بعدما قال محقق خاص إنه حصل بطريقة غير مشروعة على معلومات تتعلق بماركل خلال الأيام الأولى لعلاقتها مع الأمير هاري.

وزعم دانيال هانكس، محقق خاص مقيم في لوس أنجلوس، أنه استخدم سبل غير مشروعة لتجميع ملف عن ميجان عام 2016، تضمن رقم هاتفها، وعناوينها، ورقم الضمان الاجتماعي الخاص بها.

وقال هانكس إن كل شيء اكتشفه كان يمكنهم اكتشافه باستخدام السبل القانونية، باستثناء أرقام الضمان الاجتماعي.

من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه في خريف عام 2016 كانت صحيفة "ذا صن" تستعد لقصة مثيرة عن مواعدة الأمير هاري للنجمة الأمريكية ميجان ماركل.

واتجه محرر صحيفة "ذا صن" المقيم في نيويورك إلى مصدر موثوق، دانيال هانكس، من أجل المساعدة.

وطبقًا للصحيفة الأمريكية، قام هانكس بتسجيل دخوله إلى خدمة تسمى " TLOxp"، التي تحتوي على قاعدة بيانات واسعة من المعلومات المحظورة بشأن أشخاص وشركات، واستخلص منها كم هائل من التفاصيل: عناوين، وأرقام هاتفية، وأرقام الضمان الاجتماعي وغيرها من المعلومات التي تخص ميجان ووالديها وأشقائها وزوجها السابق.

ولاحقًا، باع هانكس تلك المعلومات للمحرر الأمريكي جيمس بيل مقابل 2055 دولار، بحسب إيصال خاص اطلعت عليه "نيويورك تايمز".

لكن ناشر "ذا صن" قال إنه لم يطلب أبدًا رقم الضمان الاجتماعي لدوقة ساسكس، وإن المعلومات التي جرى الحصول عليها لم تستخدم "في أي ممارسة غير قانونية".

وقالت شركة "نيوز جروب نيوزبيبرز"، المالكة لصحيفة "ذا صن"، إنها دفعت لهانكس 250 دولار من أجل البحث عن تفاصيل متعلقة بجهات الاتصالات والعناوين الخاصة بميجان ماركل والأقارب المحتملين باستخدام قواعد البيانات القانونية، التي لديه ترخيص باستخدامها.

وأضافت الشركة خلال بيان أن "السيد هانكس لم يكن مكلفًا بفعل أي شيء غير قانوني أو انتهاك قوانين الخصوصية، بل تلقى تعليمات مكتوبة واضحة للعمل بطريقة بطريقة قانونية ووقع تعهدًا قانونيًا للالتزام بذلك."

وأشارت إلى أن المعلومات التي قدمها لا يمكنها ولا تثر أي مخاوف من استخدامه أساليب غير قانونية للحصول على المعلومات، وأن صحيفة "ذا صن" لا تطلب أبدًا رقم الضمان الاجتماعي الخاص بميجان ماركل، ولم تستخدم المعلومات التي قدمها في أي ممارسات غير قانونية.

وشددت الشركة على التزام "ذا صن" بجميع القوانين واللوائح، واتباعها بروتوكولات صارومة تتعلق بالحصول على المعلومات من أطراف ثالثة.

وعمل هانكس، المحقق المتقاعد الآن، كمحقق خاص لأكثر من 40 عامًا في جمع المعلومات المتعلقة بالمشاهير. وسجن أربع مرات، بما في ذلك عام 2017 بتهمة الابتزاز.

وزعم هانكس أنه لم يسأل عن المصدر المعلومات، مضيفًا: "لم يهتموا. أرادوا فقط المعلومات."