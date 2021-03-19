شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تواجه ارتفاعاً «متسارعاً» لعدد إصابات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين- أ.ف.ب

أعلن نائب رئيس معهد «روبرت كوخ» للصحة العامة، الجمعة، أن ألمانيا تواجه ارتفاعاً «متسارعاً بشكل واضح جداً» لعدد الإصابات بفيروس «كورونا»، مرتبطاً بشكل خاص بانتشار النسخ المتحوّرة البريطانية من الفيروس.

وقال لارس شاده في مؤتمر صحفي: «من الممكن جداً أن يكون لدينا وضع مماثل في عيد الفصح للوضع الذي شهدناه قبل عيد الميلاد، مع عدد إصابات مرتفع جداً والكثير من الحالات الخطِرة والوفيات ومستشفيات مكتظة».