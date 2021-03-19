شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي: لم أقصد الإساءة إلى شادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تراجعت الفنانة المصرية نادية الجندي عن تصريحات أطلقتها قبل أيام في إحدى الفضائيات، قالت فيها إن الفنانة الراحلة شادية، كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء انفصالها عن زوجها الأسبق النجم الراحل عماد حمدي، مشيرة في حوار لها مع «برنامج السيرة» الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، إلى أن عماد حمدي، هو من صنع شادية، لكنها تمردت عليه وانفصلا بعد فترة زواج قصيرة، لتتحول إلى عقدة لازمته طوال حياته، وازدادت مع تقدمه في العمر، ما تسبب في انفصالهما كزوجين، بعد نجاحها الفني.

وتعرضت الجندي لانتقادات عنيفة من قبل عشاق شادية، التي دخلت عالم الفن وحصلت على أول بطولة في فيلم «العقل في إجازة» عام 1947 قبل زواجها من عماد حمدي، لتتحول إلى نجمة الشباك الأولى في هذه الفترة، لمدة تزيد على ست سنوات، مثلت خلالها ما يزيد على 54 فيلماً، أي ما يعادل تقريباً نصف عدد أفلامها التي قدمتها في مشوارها الفني، وقدمت أكثر من مئة أغنية.

وكتبت نادية الجندي، عبر حسابها على «إنستجرام»، فيما بدا وكأنه اعتذار عما بدر منها من تصريحات: «شادية فنانة وإنسانه عظيمة، ولم أقصد أي إساءة إطلاقاً، ولم يصدر على لساني هذا الكلام، كل ما قصدته أن سبب طلاقها ومعاناتها من الراحل عماد حمدي هو الغيرة الشديدة فقط، لكن طول عمري أكن لها كل حب واحترام».