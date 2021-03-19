بعد الانقلاب السياسي المفاجئ.. ما هو مصير قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في حال عودة العلاقات المصرية التركية؟

الشارقة - اميمة ياسر -

خلال الأيام الماضية، أصدر الجانب التركي تصريحات رسمية تؤكد أن المرحلة المقبلة قد تشهد مستويات مغايرة في العلاقات مع مصر.

وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا توترات متصاعدة منذ سقوط جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو 2013، وصلت إلى ذروتها منذ أشهر قريبة اقتربت من الصدام المباشر في ليبيا، إلا ان المشهد تغير تماماً بعد التصريحات والخطوات الأخيرة التي اتخذتها تركيا والتي كشفت عن رغبة أنقرة الصريحة في التقارب مع القاهرة.

مغازلة تركية

ويوم الجمعة الماضي، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر عقب صلاة الجمعة، عن العلاقات القوية والجيدة بين تركيا ومصر.

وقال أردوغان: "كما تعلمون هناك علاقات جيدة بيننا وبين مصر وكمجتمعين أيضا، ونحن نعتبر أن الصداقة والعلاقات الموجودة بين الشعب المصري والشعب التركي لن تكون موجودة بين الشعب المصري والشعب اليوناني أبدا."

وقبل أيام، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هناك "اتصالات الدبلوماسية بين مصر وتركيا دون أي شروط مسبقة".

وقال أوغلو إن "هناك اتصالات مع القاهرة على مستوى وزارة الخارجية والمخابرات، بينما بدأت اتصالاتنا على الصعيد الدبلوماسي."

انقلاب مفاجئ

وأمس الخميس، ذكرت قناة "العربية" الإخبارية أن السلطات التركية وضعت عدداً من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية تحت الإقامة الجبرية، فضلاً مطالبتها بوقف استهداف مصر عبر قنواتها.

وأضافت القناة أن مفاوضات ستجري بين قيادات الجماعة الإرهابية وقيادات أمنية تركية تشمل ترحيل بعض القيادات المطلوبة لمصر، واشتراط وقف العمل السياسي للحصول على الجنسية التركية والإقامة. وأشارت القناة إلى أن الاستخبارات التركية طالبت بتقييد تحويلات مالية لقيادات «إخوانية» في أراضيها.

ويأتي ملف قيادات جماعة الإخوان الهاربة والإعلاميين الذين يهاجمون مصر عبر قنوات تبث من الأراضي التركية، أحد أبرز الملفات التي تكون بمثابة العقدة في طيّ صفحة الخلاف بين مصر وتركيا.

ويتساءل المراقبون حول مصير هذه الشخصيات وهل من الممكن أن تستخدمهم تركيا كورقة لإعادة العلاقات مع مصر والتأكيد على رغبة أنقرة الصريحة في التقارب مع القاهرة.

ترحيل

يقول المحلل السياسي التركي، جيواد غوك، إن تركيا قد تتخلى عن قيادات جماعة الإخوان في سبيل تحسين علاقتها مع مصر والدول الأخرى.

وأضاف غوك، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "هناك تسريبات من مصادر تقول إنه من المحتمل ترحيل قيادات جماعة الإخوان من تركيا إلى بلد ثالث، وإغلاق كافة القنوات الإخوانية وطرد القيادات بشكل كامل من تركيا"، بحسب التسريبات.

وتابع أن الحكومة التركية "يمكن أن تقوم بترحيل أعضاء جماعة الإخوان من تركيا في إطار تصحيح المسار" مشيراً إلى أن التصريحات الرسمية الصادرة من أنقرة "ليست مناورات سياسية ولا من أجل الاستهلاك الإعلامي، إلا أنها جاءت بعد أن بقيت تركيا وحيدة في المنطقة، إضافة إلى مكانة مصر المهمة في المنطقة".

وأكد المحلل السياسي التركي أن أنقرة تأخرت في التواصل مع القاهرة، لافتاً إلى أن مصر قد تلعب دور الوسيط بين تركيا واليونان والدول العربية الأخرى منها السعودية والإمارات.

وأشار غوك إلى أن تركيا قد تقوم بخطوات جادة تجاه الملفات المتعلقة بمصر بشكل مباشر وهي المرتبطة بجماعة الإخوان وقياداتها المتواجدة على أراضيها.

انتقال

من جانبه، قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن مسار التفاوض بين البلدين يتوقف على ما يتفق عليه إن كان الحوار على أسس مسبقة من عدمه، إلا أن الحوار دون شروط مسبقة هو الأفضل.

وأضاف راغب في حديثه: "القنوات المعادية لمصر خففت من حدة لغتها تجاه مصر، وبعضها توقف الفترة الماضية."

وأشار راغب إلى أن تركيا "لن تسلم قيادات مطلوبة إلى مصر إلا أنها قد تطلب منهم الانتقال إلى أي دولة أخرى"، وأن ذلك يعود لكون حزب "العدالة والتنمية" هو الحزب الحاكم. وفئة أخرى بحسب الخبير المصري سيستمر وجودها في تركيا دون ممارسة أي نشاط معادي لمصر.

آخر الملفات

ويقول المحلل السياسي التركي فراس أوغلو إن ملف قيادات جماعة الإخوان سيكون الملف الأخير في المباحثات بين مصر وتركيا.

وأضاف أوغلو لـ"سبوتنيك"، أن المصالح المشتركة بين البلدين أكبر من ملف الإخوان، والملف الليبي والمتوسط هي من أهم الملفات التي تتلاقى فيها المصالح المشتركة، مؤكداً أن قيادات الجماعة ليست فاعلة في المشهد.