السيسي قالها قبل عامين: «والله كله هيتحاسب».. وعد الرئيس يتحقق الآن.. قرارات تركيا تضع الإخوان في مهب الريح

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقت جماعة «الإخوان» الإرهابية، صفعة جديدة بعد أن وضعت السلطات التركية عدداً من قياداتها تحت الإقامة الجبرية، فضلاً مطالبتها بوقف استهداف مصر عبر قنواتها.

يأتي هذا بعد نحو ثلاث أعوام من تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أكد فيها أن "الإعلاميين الذين يهاجمون الدولة المصرية من الخارج سيتم محاسبتهم."

وأفادت قناة العربية أمس الخميس بأن السلطات التركية وضعت عدداً من قيادات «جماعة الإخوان» الإرهابية تحت الإقامة الجبرية.

وأضافت القناة نقلا عن مصادرها أن السلطات التركية طلبت من قنوات الجماعة الإرهابية التي تبث من أراضيها وقف استهداف مصر ودول الخليج، وأنها ستحسم مصيرها نهائيا السبت المقبل.

وذكرت العربية في نشرتها المسائية أن مفاوضات ستجري بين قيادات الجماعة الإرهابية وقيادات أمنية تركية تشمل ترحيل بعض القيادات المطلوبة لمصر، واشتراط وقف العمل السياسي للحصول على الجنسية التركية والإقامة. وأشارت القناة إلى أن الاستخبارات التركية طالبت بتقييد تحويلات مالية لقيادات «إخوانية» في أراضيها.

التحركات التركية الأخيرة جاءت بعد دعوات للمصالحة مع القاهرة بعد فترة من التوتر بين الدولتين سببته خلافات على أصعدة عدة أبرزها ملفا ليبيا والتنقيب شرق المتوسط.

وقبل أيام، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هناك "اتصالات الدبلوماسية بين مصر وتركيا دون أي شروط مسبقة".

وقال أوغلو إن "هناك اتصالات مع القاهرة على مستوى وزارة الخارجية والمخابرات، بينما بدأت اتصالاتنا على الصعيد الدبلوماسي."

وأضاف وزير الخارجية التركي: "يمكننا التفاوض مع مصر لتوقيع اتفاقية معها تتعلق بتحديد مناطق الصلاحية البحرية شرقي المتوسط، على غرار الاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا"، مؤكدا أن مصر "احترمت جرفنا القاري أثناء توقيعها اتفاقية مع اليونان ونحن نقدر ذلك".

يشار إلى أنه في مايو من عام 2018، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الإعلاميين الذين يظهرون على القنوات المعادية لمصر والتي تبث من الخارج سيتم محاسبتهم.

وقال الرئيس السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطنى الخامس للشباب، إن المواطنين عندما تواجههم أزمات يشعرون بالفزع، وتابع مازحاً: "الحق التجمع غرق، يا جماعة دا الكلام ده حصل فى استراليا وتركيا والأردن وشفتوه فى التليفزيون لأن دى ظروف استثنائية".

وأضاف السيسي: "أنا بعترف أن البنية الأساسية فى التجمع فيها قصور، بس القصور فى الدولة كلها.. وأى حد تانى بيتكلم علينا فى القنوات التليفزيونية بره والله كله هيتحاسب.. اللى بيضحك على الناس واللى بيخدع الناس واللى بيحطم أمال الناس كله هيتحاسب".