أوقاف السويس: لم نرصد مخالفات في خطبة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إن جميع الخطباء في المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة ولم تشهد مساجد السويس أية مخالفات اليوم.

وأضاف أن أئمة المساجد والخطباء، راعوا اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وطالبوا المصلين بالالتزام بالعلامات المحددة لأماكن الصلاة وترك مسافات التباعد الجسدي.

وتابع في تصريحات صحفية أن خطب الجمعة جاءت اليوم كانت بعنوان "الحق في القرآن الكريم، وتطبيقاته في حياتنا" إذ تحدث وكيل الأوقاف منبر مسجد الفاروق عمر بحي الأربعين، عن استقامة الحياة وضبط موازينها والتي تحدث عنها القرآن الكريم في عدة مواضع.

وأشار الى أنه لا أدل على ذلك الإجلال من أن الله تعالى سمى نفسه بالحق إذ يقول سبحانه وتعالى "ذلك بأن الله هو الحق" ويقول سبحانه " فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم " ويقول " ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق".

وأضاف راضي في خطبته أن الحق أتى في القرآن معبرا عن الرسالات التي جاءت بها الرسل، "لقد جاءت رسل ربنا بالحق" وجاء التعبير هنا بالحق مفردًا لأن مصدر الرسالات جوهرها واحد.