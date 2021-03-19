بينها المقابر.. 6 حالات لا يتم فيها تقديم إقرارات لمصلحة الضرائب العقارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تواصل مصلحة الضرائب العقارية استقبال الإقرارات الضريبية من الممولين ممن يملكون وحدات عقارية أو مستغلين لها أو منتفعين بها وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمصلحة، هناك بعد الحالات التي لا يجب عليها تقديم الإقرارات الضريبية وهي الوحدات غير الخاضعة للضريبة العقارية والتي حددها القانون رقم 196 لسنة 2008 في المادة 11 منه.

وتتمثل هذه الحالات في الآتي:

- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.

- العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

- الأحواش ومباني الجبانات.

- الوحدات تحت الإنشاء أو التشطيب (غير التامة وليست مشغولة).

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