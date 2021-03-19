صور.. إقبال على سوق الأسماك الجديد في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد سوق الأسماك الجديد في حي العرب في محافظة بورسعيد، إقبالًا كبيرًا، اليوم الجمعة، من أبناء المحافظة وزوارها من المحافظات الأخرى، لشراء الأسماك الطازجة.

أشاد زوار السوق بما لمسوه من طفرة على مستوى الخدمات، وتوافر كافة أنواع الأسماك، كذلك تصميم السوق الذي يضمن النظام وعدم التكدس بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والمظهر الحضاري للسوق.

ويقام السوق على مساحة 16 ألف و550 مترا، ويضم 82 محل قطاعي على مساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100 متر ومبنى إداري بمساحة 720 مترًا ويضم عدة أفران لشواء الأسماك ومحال لتنظيف الأسماك.