الإمارات تسجل 2160 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، تسجيل 2160 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 436625 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1428 حالة، إضافة إلى شفاء 2391 حالة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 418496 حالة تعاف.