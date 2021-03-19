شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 2160 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 2:11 مساءً, 19 مارس 2021 م
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أعلنت وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، تسجيل 2160 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 436625 حالة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1428 حالة، إضافة إلى شفاء 2391 حالة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 418496 حالة تعاف.