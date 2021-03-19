شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميا.. 121.8 مليون إصابة وتطعيم 400 مليون جرعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 121 مليون و800 ألف حالة حتى صباح اليوم الجمعة.

ووصل عدد جرعات اللقاحات المضادة لكورونا والتي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 400 مليون و300 ألف جرعة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم وصل إلى مليونين و 690 ألف حالة.

وتشير أحدث البيانات إلى أن معدل التطعيم في جميع أنحاء العالم يقدر بنحو 10 ملايين و 500 ألف جرعة في اليوم الواحد.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإسرائيل. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقّحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.